Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|Profitable Legal General-Anlage?
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03.09.2026 10:04:02
FTSE 100-Wert Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Legal General von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Legal General-Papier via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2,79 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Legal General-Aktie investiert, befänden sich nun 35,894 Legal General-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 103,16 GBP, da sich der Wert eines Legal General-Papiers am 02.09.2026 auf 2,87 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 3,16 Prozent.
Jüngst verzeichnete Legal General eine Marktkapitalisierung von 15,77 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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