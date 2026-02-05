Legal & General Aktie

Legal & General für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997

Lohnendes Legal General-Investment? 05.02.2026 10:03:18

FTSE 100-Wert Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Legal General von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Legal General-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 05.02.2025 wurden Legal General-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 2,36 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Legal General-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 42,427 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Legal General-Aktie auf 2,72 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 115,36 GBP wert. Mit einer Performance von +15,36 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Legal General eine Marktkapitalisierung von 15,16 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Legal & General plc

