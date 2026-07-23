FTSE 100-Wert Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Legal General von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Legal General-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem Legal General-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 2,56 GBP. Bei einem Legal General-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39,032 Legal General-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.07.2026 gerechnet (3,00 GBP), wäre das Investment nun 117,10 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 117,10 GBP, was einer positiven Performance von 17,10 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Legal General eine Börsenbewertung in Höhe von 16,21 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at