Legal & General Aktie

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WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997

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Performance unter der Lupe 15.10.2026 10:03:22

FTSE 100-Wert Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Legal General von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Legal General-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 15.10.2025 wurde die Legal General-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2,41 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 GBP in die Legal General-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 41,580 Anteilen. Die gehaltenen Legal General-Anteile wären am 14.10.2026 121,50 GBP wert, da der Schlussstand 2,92 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 21,50 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Legal General eine Marktkapitalisierung von 15,58 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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