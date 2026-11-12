Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|Performance unter der Lupe
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12.11.2026 10:03:23
FTSE 100-Wert Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Legal General von vor einem Jahr eingefahren
Am 12.11.2025 wurde die Legal General-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2,44 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Legal General-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 410,341 Anteilen. Die gehaltenen Legal General-Anteile wären am 11.11.2026 1 271,65 GBP wert, da der Schlussstand 3,10 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 27,16 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Legal General eine Marktkapitalisierung von 16,45 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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