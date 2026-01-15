Legal & General Aktie
FTSE 100-Wert Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Legal General-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Legal General-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Legal General-Anteile letztlich bei 2,59 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Legal General-Aktie investiert hätte, hätte er nun 38,625 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 14.01.2026 auf 2,64 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 101,82 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 1,82 Prozent.
Legal General erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14,69 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
