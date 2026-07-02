Legal & General Aktie

Legal & General für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997

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Rentable Legal General-Anlage? 02.07.2026 10:03:41

FTSE 100-Wert Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Legal General-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Legal General-Aktie gebracht.

Legal General-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Legal General-Aktie 2,27 GBP wert. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 43,995 Legal General-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 30.06.2026 125,82 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,86 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 25,82 Prozent vermehrt.

Der Legal General-Wert an der Börse wurde auf 15,65 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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