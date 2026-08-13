Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|Lohnende Legal General-Investition?
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13.08.2026 10:03:44
FTSE 100-Wert Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Legal General von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Legal General-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 2,15 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 46,541 Legal General-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (3,03 GBP), wäre die Investition nun 140,83 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40,83 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Legal General betrug jüngst 16,47 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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