Legal & General Aktie

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WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997

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Lohnende Legal General-Anlage? 08.10.2026 10:03:23

FTSE 100-Wert Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Legal General-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Legal General-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das Legal General-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 2,21 GBP wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Legal General-Aktie investierten, hätten nun 4 516,712 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 012,65 GBP, da sich der Wert einer Legal General-Aktie am 07.10.2026 auf 2,88 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30,13 Prozent gesteigert.

Legal General erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,56 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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