Legal & General Aktie

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WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997

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Rentable Legal General-Anlage? 06.08.2026 10:03:55

FTSE 100-Wert Legal General-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Legal General-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Legal General-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 06.08.2021 wurde das Legal General-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Legal General-Papier an diesem Tag bei 2,76 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3 617,395 Legal General-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 05.08.2026 auf 3,05 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 040,29 GBP wert. Aus 10 000 GBP wurden somit 11 040,29 GBP, was einer positiven Performance von 10,40 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Legal General eine Marktkapitalisierung von 16,53 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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