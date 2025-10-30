FTSE 100-Wert Legal General-Aktie: So viel hätte eine Investition in Legal General von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Legal General-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Legal General-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1,84 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Legal General-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5 421,318 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 2,41 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 13 049,11 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30,49 Prozent angewachsen.

Alle Legal General-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,54 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at