Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|Rentabler Legal General-Einstieg?
|
23.04.2026 10:03:25
FTSE 100-Wert Legal General-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Legal General-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde das Legal General-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Legal General-Aktie 2,45 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Legal General-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4 088,307 Legal General-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.04.2026 10 981,19 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,69 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 9,81 Prozent gleich.
Der Marktwert von Legal General betrug jüngst 15,16 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Legal & General plc
|
24.04.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
24.04.26
|Freitagshandel in London: FTSE 100 in der Verlustzone (finanzen.at)
|
24.04.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 am Mittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
24.04.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
23.04.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
23.04.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
23.04.26