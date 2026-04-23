FTSE 100-Wert Legal General-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Legal General-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurde das Legal General-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Legal General-Aktie 2,45 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Legal General-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4 088,307 Legal General-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.04.2026 10 981,19 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 2,69 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 9,81 Prozent gleich.

Der Marktwert von Legal General betrug jüngst 15,16 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at