FTSE 100-Wert Legal General-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Legal General-Investment von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Legal General-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Legal General-Aktie an der Börse LSE feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 2,68 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Legal General-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 373,413 Legal General-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 31.12.2025 auf 2,62 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 977,97 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -2,20 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Legal General belief sich zuletzt auf 14,75 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at