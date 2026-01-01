Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|Legal General-Performance
|
01.01.2026 10:03:37
FTSE 100-Wert Legal General-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Legal General-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Legal General-Aktie an der Börse LSE feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 2,68 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Legal General-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 373,413 Legal General-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 31.12.2025 auf 2,62 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 977,97 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -2,20 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Legal General belief sich zuletzt auf 14,75 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Legal & General plcmehr Nachrichten
|
01.01.26
|FTSE 100-Wert Legal General-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Legal General-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
31.12.25
|Börse London in Rot: FTSE 100 verliert letztendlich (finanzen.at)
|
31.12.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 schwächer (finanzen.at)
|
31.12.25
|Schwacher Wochentag in London: So entwickelt sich der FTSE 100 am Mittag (finanzen.at)
|
31.12.25
|Optimismus in London: FTSE 100 zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
30.12.25
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
30.12.25
|Aufschläge in London: So steht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
30.12.25
|Gute Stimmung in London: Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.at)
Analysen zu Legal & General plcmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Legal & General plc
|2,89
|-3,02%