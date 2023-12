FTSE 100-Wert Legal General-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Legal General-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren Legal General-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde die Legal General-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 2,45 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die Legal General-Aktie investierten, hätten nun 40,833 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 93,30 GBP, da sich der Wert eines Legal General-Papiers am 29.11.2023 auf 2,29 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 6,70 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Legal General bezifferte sich zuletzt auf 13,32 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at