FTSE 100-Wert Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lloyds Banking Group von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Lloyds Banking Group-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurden Lloyds Banking Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 0,65 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 15 405,947 Lloyds Banking Group-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 150,21 GBP, da sich der Wert eines Lloyds Banking Group-Anteils am 11.05.2026 auf 0,98 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 51,50 Prozent vermehrt.

Lloyds Banking Group war somit zuletzt am Markt 57,85 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at