Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
|Lloyds Banking Group-Investition im Blick
|
15.09.2026 10:03:29
FTSE 100-Wert Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lloyds Banking Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Lloyds Banking Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 0,43 GBP. Bei einem Lloyds Banking Group-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23 148,148 Lloyds Banking Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Lloyds Banking Group-Aktie auf 1,09 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25 312,50 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 153,13 Prozent vermehrt.
Alle Lloyds Banking Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 64,32 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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