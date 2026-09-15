FTSE 100-Wert Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lloyds Banking Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Lloyds Banking Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Lloyds Banking Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 0,43 GBP. Bei einem Lloyds Banking Group-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23 148,148 Lloyds Banking Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Lloyds Banking Group-Aktie auf 1,09 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25 312,50 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 153,13 Prozent vermehrt.

Alle Lloyds Banking Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 64,32 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at