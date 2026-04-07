Lloyds Banking Group Aktie

Lloyds Banking Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128

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Lohnendes Lloyds Banking Group-Investment? 07.04.2026 10:03:42

FTSE 100-Wert Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lloyds Banking Group von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Lloyds Banking Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 07.04.2021 wurden Lloyds Banking Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Lloyds Banking Group-Aktie bei 0,43 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 GBP in die Lloyds Banking Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 230,681 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 225,93 GBP, da sich der Wert eines Lloyds Banking Group-Anteils am 02.04.2026 auf 0,98 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 125,93 Prozent.

Der Marktwert von Lloyds Banking Group betrug jüngst 57,30 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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