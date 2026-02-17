FTSE 100-Wert Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lloyds Banking Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Lloyds Banking Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 17.02.2016 wurde das Lloyds Banking Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 0,63 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Lloyds Banking Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15 926,103 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 16.02.2026 16 149,07 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1,01 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61,49 Prozent vermehrt.

Lloyds Banking Group wurde am Markt mit 59,05 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at