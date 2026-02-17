Lloyds Banking Group Aktie

Lloyds Banking Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128

Rentable Lloyds Banking Group-Anlage? 17.02.2026 10:11:40

FTSE 100-Wert Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lloyds Banking Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Lloyds Banking Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 17.02.2016 wurde das Lloyds Banking Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 0,63 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Lloyds Banking Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15 926,103 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 16.02.2026 16 149,07 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1,01 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61,49 Prozent vermehrt.

Lloyds Banking Group wurde am Markt mit 59,05 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Lloyds Banking Group 1,19 0,00% Lloyds Banking Group

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Märkte in Fernost schließen uneins - Feiertag in Shanghai
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag aufwärts. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

