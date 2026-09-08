Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
|Frühe Anlage
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08.09.2026 10:03:40
FTSE 100-Wert Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lloyds Banking Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Lloyds Banking Group-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 0,80 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Lloyds Banking Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 248,128 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Lloyds Banking Group-Anteile wären am 07.09.2026 1 414,75 GBP wert, da der Schlussstand 1,13 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41,48 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Lloyds Banking Group belief sich jüngst auf 65,28 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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