Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
|Lohnender Lloyds Banking Group-Einstieg?
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21.07.2026 10:04:12
FTSE 100-Wert Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lloyds Banking Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Lloyds Banking Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Lloyds Banking Group-Anteile an diesem Tag bei 0,46 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 218,079 Lloyds Banking Group-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 241,96 GBP, da sich der Wert eines Lloyds Banking Group-Papiers am 20.07.2026 auf 1,11 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 141,96 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Lloyds Banking Group einen Börsenwert von 64,85 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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