Lloyds Banking Group Aktie

Lloyds Banking Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes Lloyds Banking Group-Investment? 30.12.2025 10:03:41

FTSE 100-Wert Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lloyds Banking Group von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Lloyds Banking Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Lloyds Banking Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Lloyds Banking Group-Papier an diesem Tag 0,54 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Lloyds Banking Group-Aktie investiert, befänden sich nun 18 375,597 Lloyds Banking Group-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 872,11 GBP, da sich der Wert eines Lloyds Banking Group-Anteils am 29.12.2025 auf 0,97 GBP belief. Damit wäre die Investition um 78,72 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Lloyds Banking Group eine Börsenbewertung in Höhe von 56,95 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lloyds Banking Groupmehr Nachrichten

Analysen zu Lloyds Banking Groupmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Lloyds Banking Group 1,12 -0,44% Lloyds Banking Group

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX mit Rekordhoch -- DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbucht am Dienstag Gewinne. Der DAX präsentiert sich ohne große Ausschläge. Asiens Börsen finden auch am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen