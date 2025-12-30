Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
|Lohnendes Lloyds Banking Group-Investment?
|
30.12.2025 10:03:41
FTSE 100-Wert Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lloyds Banking Group von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Lloyds Banking Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Lloyds Banking Group-Papier an diesem Tag 0,54 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Lloyds Banking Group-Aktie investiert, befänden sich nun 18 375,597 Lloyds Banking Group-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 872,11 GBP, da sich der Wert eines Lloyds Banking Group-Anteils am 29.12.2025 auf 0,97 GBP belief. Damit wäre die Investition um 78,72 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für Lloyds Banking Group eine Börsenbewertung in Höhe von 56,95 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
