FTSE 100-Wert Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lloyds Banking Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Lloyds Banking Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Lloyds Banking Group-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 0,52 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1 930,875 Lloyds Banking Group-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.03.2026 gerechnet (1,00 GBP), wäre die Investition nun 1 929,33 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 92,93 Prozent erhöht.

Insgesamt war Lloyds Banking Group zuletzt 58,72 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at