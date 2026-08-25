Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
|Rentable Lloyds Banking Group-Anlage?
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25.08.2026 10:03:37
FTSE 100-Wert Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lloyds Banking Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 25.08.2021 wurden Lloyds Banking Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 0,44 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Lloyds Banking Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 22 619,317 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 25 243,16 GBP, da sich der Wert eines Lloyds Banking Group-Anteils am 24.08.2026 auf 1,12 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 152,43 Prozent gesteigert.
Lloyds Banking Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 64,49 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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