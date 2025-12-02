Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
|Lloyds Banking Group-Anlage unter der Lupe
|
02.12.2025 10:03:57
FTSE 100-Wert Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lloyds Banking Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Die Lloyds Banking Group-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 0,53 GBP wert. Bei einem Lloyds Banking Group-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 893,222 Lloyds Banking Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 808,03 GBP, da sich der Wert eines Lloyds Banking Group-Anteils am 01.12.2025 auf 0,96 GBP belief. Damit wäre die Investition um 80,80 Prozent gestiegen.
Am Markt war Lloyds Banking Group jüngst 56,61 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lloyds Banking Groupmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Wert Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lloyds Banking Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
01.12.25
|Börse London in Rot: FTSE 100 fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
|
01.12.25
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
|
01.12.25
|Verluste in London: FTSE 100 mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
01.12.25
|LSE-Handel FTSE 100 zeigt sich zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
28.11.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)