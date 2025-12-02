Lloyds Banking Group Aktie

Lloyds Banking Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128

Lloyds Banking Group-Anlage unter der Lupe 02.12.2025 10:03:57

FTSE 100-Wert Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lloyds Banking Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lloyds Banking Group-Aktie Investoren gebracht.

Die Lloyds Banking Group-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 0,53 GBP wert. Bei einem Lloyds Banking Group-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 893,222 Lloyds Banking Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 808,03 GBP, da sich der Wert eines Lloyds Banking Group-Anteils am 01.12.2025 auf 0,96 GBP belief. Damit wäre die Investition um 80,80 Prozent gestiegen.

Am Markt war Lloyds Banking Group jüngst 56,61 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

