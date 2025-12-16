Lloyds Banking Group Aktie

WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128

Lohnende Lloyds Banking Group-Anlage? 16.12.2025 10:03:58

FTSE 100-Wert Lloyds Banking Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lloyds Banking Group-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Lloyds Banking Group-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Lloyds Banking Group-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Lloyds Banking Group-Anteile bei 0,37 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 270,153 Lloyds Banking Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 15.12.2025 auf 0,95 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 257,02 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 157,02 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Lloyds Banking Group betrug jüngst 55,05 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

