Lloyds Banking Group Aktie

Lloyds Banking Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128

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Lukrativer Lloyds Banking Group-Einstieg? 05.05.2026 10:03:51

FTSE 100-Wert Lloyds Banking Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lloyds Banking Group von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Lloyds Banking Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Lloyds Banking Group-Papier via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Lloyds Banking Group-Papiers betrug an diesem Tag 0,45 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Lloyds Banking Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 201,189 Lloyds Banking Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.05.2026 gerechnet (0,98 GBP), wäre die Investition nun 2 162,45 GBP wert. Aus 1 000 GBP wurden somit 2 162,45 GBP, was einer positiven Performance von 116,24 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Lloyds Banking Group einen Börsenwert von 57,36 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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