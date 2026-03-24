Lloyds Banking Group Aktie

Lloyds Banking Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128

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Lloyds Banking Group-Anlage im Blick 24.03.2026 10:03:41

FTSE 100-Wert Lloyds Banking Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lloyds Banking Group von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Lloyds Banking Group gewesen.

Lloyds Banking Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Lloyds Banking Group-Anteile bei 0,72 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Lloyds Banking Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 381,979 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 280,82 GBP, da sich der Wert eines Lloyds Banking Group-Anteils am 23.03.2026 auf 0,93 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 28,08 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Lloyds Banking Group bezifferte sich zuletzt auf 54,46 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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