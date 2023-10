FTSE 100-Wert Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Lloyds Banking Group-Investment eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Lloyds Banking Group-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Lloyds Banking Group-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Lloyds Banking Group-Papier bei 0,75 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1 333,333 Lloyds Banking Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 576,93 GBP, da sich der Wert eines Lloyds Banking Group-Papiers am 02.10.2023 auf 0,43 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 576,93 GBP, was einer negativen Performance von 42,31 Prozent entspricht.

Lloyds Banking Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 27,36 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at