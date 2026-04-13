FTSE 100-Wert London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen London Stock Exchange (LSE)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das London Stock Exchange (LSE)-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 28,08 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 35,613 London Stock Exchange (LSE)-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 193,73 GBP, da sich der Wert einer London Stock Exchange (LSE)-Aktie am 10.04.2026 auf 89,68 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 3 193,73 GBP, was einer positiven Performance von 219,37 Prozent entspricht.

Am Markt war London Stock Exchange (LSE) jüngst 45,22 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at