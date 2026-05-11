London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|London Stock Exchange (LSE)-Investition im Blick
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11.05.2026 10:04:47
FTSE 100-Wert London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden London Stock Exchange (LSE)-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das London Stock Exchange (LSE)-Papier bei 25,78 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 387,898 London Stock Exchange (LSE)-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 35 058,18 GBP, da sich der Wert eines London Stock Exchange (LSE)-Papiers am 08.05.2026 auf 90,38 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 250,58 Prozent.
Der London Stock Exchange (LSE)-Wert an der Börse wurde auf 44,45 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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