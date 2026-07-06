London Stock Exchange Aktie

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WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

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Lukratives London Stock Exchange (LSE)-Investment? 06.07.2026 10:03:54

FTSE 100-Wert London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in London Stock Exchange (LSE)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

London Stock Exchange (LSE)-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das London Stock Exchange (LSE)-Papier an diesem Tag bei 24,13 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das London Stock Exchange (LSE)-Papier investiert hätte, hätte er nun 41,442 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.07.2026 auf 86,70 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 593,04 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +259,30 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von London Stock Exchange (LSE) bezifferte sich zuletzt auf 42,19 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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