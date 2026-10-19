FTSE 100-Wert London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen London Stock Exchange (LSE)-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das London Stock Exchange (LSE)-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 80,68 GBP wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 GBP in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie investiert hat, hat nun 12,395 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 086,81 GBP, da sich der Wert eines London Stock Exchange (LSE)-Anteils am 16.10.2026 auf 87,68 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8,68 Prozent angezogen.

London Stock Exchange (LSE) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 42,05 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at