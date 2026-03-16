FTSE 100-Wert London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein London Stock Exchange (LSE)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in London Stock Exchange (LSE)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das London Stock Exchange (LSE)-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die London Stock Exchange (LSE)-Aktie bei 28,70 GBP. Wer vor 10 Jahren 100 GBP in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie investiert hat, hat nun 3,484 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 87,46 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 304,74 GBP wert. Mit einer Performance von +204,74 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

London Stock Exchange (LSE) wurde am Markt mit 44,17 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at