FTSE 100-Wert London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein London Stock Exchange (LSE)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in London Stock Exchange (LSE) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde die London Stock Exchange (LSE)-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren London Stock Exchange (LSE)-Anteile an diesem Tag 26,36 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 GBP in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,794 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 355,99 GBP, da sich der Wert eines London Stock Exchange (LSE)-Papiers am 05.06.2026 auf 93,84 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +255,99 Prozent.

Zuletzt ergab sich für London Stock Exchange (LSE) eine Börsenbewertung in Höhe von 45,83 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at