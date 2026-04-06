WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
06.04.2026 10:03:47
FTSE 100-Wert London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel hätte eine Investition in London Stock Exchange (LSE) von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die London Stock Exchange (LSE)-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das London Stock Exchange (LSE)-Papier bei 73,79 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,355 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 02.04.2026 120,89 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 89,20 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +20,89 Prozent.
Der Marktwert von London Stock Exchange (LSE) betrug jüngst 45,02 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)
06.04.26
|FTSE 100-Wert London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel hätte eine Investition in London Stock Exchange (LSE) von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
02.04.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 notiert am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
01.04.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
31.03.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 legt zum Ende des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
31.03.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht am Dienstagnachmittag Gewinne (finanzen.at)
31.03.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 verbucht am Dienstagmittag Gewinne (finanzen.at)
31.03.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
31.03.26
|STOXX-Handel STOXX 50 sackt zum Start ab (finanzen.at)
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|02.04.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|10.03.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|28.02.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren!
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich etwas leichter -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt würd nach dem langen Osterwochenende leichter erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte leicht nachgeben. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.