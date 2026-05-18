London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|Frühe Anlage
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18.05.2026 10:04:29
FTSE 100-Wert London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel hätte eine Investition in London Stock Exchange (LSE) von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit London Stock Exchange (LSE)-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 115,20 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 100 GBP in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie investierten, hätten nun 0,868 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 15.05.2026 auf 91,32 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79,27 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 20,73 Prozent eingebüßt.
London Stock Exchange (LSE) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 44,75 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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