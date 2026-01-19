London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|London Stock Exchange (LSE)-Anlage im Blick
|
19.01.2026 10:04:02
FTSE 100-Wert London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 10 Jahren verdient
London Stock Exchange (LSE)-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die London Stock Exchange (LSE)-Aktie bei 24,73 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 40,437 London Stock Exchange (LSE)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 713,71 GBP, da sich der Wert einer London Stock Exchange (LSE)-Aktie am 16.01.2026 auf 91,84 GBP belief. Damit beträgt die Performance des Investments +271,37 Prozent.
London Stock Exchange (LSE) wurde am Markt mit 46,58 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|16.01.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|11.11.25
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|28.02.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|London Stock Exchange (LSE)
|105,00
|-0,94%
