London Stock Exchange Aktie

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WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

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London Stock Exchange (LSE)-Anlage unter der Lupe 12.10.2026 10:03:45

FTSE 100-Wert London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in London Stock Exchange (LSE)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 12.10.2023 wurde die London Stock Exchange (LSE)-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des London Stock Exchange (LSE)-Papiers betrug an diesem Tag 82,92 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das London Stock Exchange (LSE)-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,206 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (86,94 GBP), wäre das Investment nun 104,85 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 4,85 Prozent.

Am Markt war London Stock Exchange (LSE) jüngst 41,82 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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