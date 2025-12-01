London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|Lohnendes London Stock Exchange (LSE)-Investment?
|
01.12.2025 10:04:31
FTSE 100-Wert London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde das London Stock Exchange (LSE)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 112,70 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 8,873 London Stock Exchange (LSE)-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 28.11.2025 auf 89,08 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 790,42 GBP wert. Die Abnahme von 1 000 GBP zu 790,42 GBP entspricht einer negativen Performance von 20,96 Prozent.
Der Börsenwert von London Stock Exchange (LSE) belief sich zuletzt auf 45,79 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
