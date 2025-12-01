Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

London Stock Exchange Aktie

WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

Lohnendes London Stock Exchange (LSE)-Investment? 01.12.2025 10:04:31

FTSE 100-Wert London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in London Stock Exchange (LSE)-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das London Stock Exchange (LSE)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 112,70 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 8,873 London Stock Exchange (LSE)-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 28.11.2025 auf 89,08 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 790,42 GBP wert. Die Abnahme von 1 000 GBP zu 790,42 GBP entspricht einer negativen Performance von 20,96 Prozent.

Der Börsenwert von London Stock Exchange (LSE) belief sich zuletzt auf 45,79 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

25.11.25 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.25 London Stock Exchange Buy UBS AG
11.11.25 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
11.11.25 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
04.11.25 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
London Stock Exchange (LSE) 102,00 -0,97%

10:21 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
09:13 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
08:17 Die Top 20 der größten europäischen Banken
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

ATX stabil -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kommt am Montag kaum vom Fleck, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
