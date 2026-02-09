London Stock Exchange Aktie

London Stock Exchange für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 09.02.2026 10:04:28

FTSE 100-Wert London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Verlust hätte ein London Stock Exchange (LSE)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie Investoren gebracht.

Am 09.02.2021 wurde die London Stock Exchange (LSE)-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des London Stock Exchange (LSE)-Papiers betrug an diesem Tag 96,10 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,406 London Stock Exchange (LSE)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 06.02.2026 780,64 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 75,02 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 21,94 Prozent.

London Stock Exchange (LSE) war somit zuletzt am Markt 38,11 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

mehr Nachrichten

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

mehr Analysen
05.02.26 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
04.02.26 London Stock Exchange Buy UBS AG
02.02.26 London Stock Exchange Overweight Barclays Capital
29.01.26 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

London Stock Exchange (LSE) 86,50 -1,14% London Stock Exchange (LSE)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen