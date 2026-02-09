London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|Frühes Investment
|
09.02.2026 10:04:28
FTSE 100-Wert London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Verlust hätte ein London Stock Exchange (LSE)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 09.02.2021 wurde die London Stock Exchange (LSE)-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des London Stock Exchange (LSE)-Papiers betrug an diesem Tag 96,10 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,406 London Stock Exchange (LSE)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 06.02.2026 780,64 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 75,02 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 21,94 Prozent.
London Stock Exchange (LSE) war somit zuletzt am Markt 38,11 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)
|
10:04
|FTSE 100-Wert London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Verlust hätte ein London Stock Exchange (LSE)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.02.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
06.02.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
06.02.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.02.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
05.02.26
|Angespannte Stimmung in London: So performt der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
05.02.26
|Handel in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|05.02.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|02.02.26
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|02.02.26
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|02.02.26
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|28.02.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|London Stock Exchange (LSE)
|86,50
|-1,14%