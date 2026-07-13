London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|Lohnender London Stock Exchange (LSE)-Einstieg?
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13.07.2026 10:04:05
FTSE 100-Wert London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Verlust hätte ein London Stock Exchange (LSE)-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden London Stock Exchange (LSE)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 107,40 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 93,110 London Stock Exchange (LSE)-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 294,23 GBP, da sich der Wert einer London Stock Exchange (LSE)-Aktie am 10.07.2026 auf 89,08 GBP belief. Mit einer Performance von -17,06 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der London Stock Exchange (LSE)-Wert an der Börse wurde auf 43,42 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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