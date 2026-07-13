FTSE 100-Wert London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Verlust hätte ein London Stock Exchange (LSE)-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden London Stock Exchange (LSE)-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 107,40 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 93,110 London Stock Exchange (LSE)-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 294,23 GBP, da sich der Wert einer London Stock Exchange (LSE)-Aktie am 10.07.2026 auf 89,08 GBP belief. Mit einer Performance von -17,06 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der London Stock Exchange (LSE)-Wert an der Börse wurde auf 43,42 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at