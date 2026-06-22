London Stock Exchange Aktie

London Stock Exchange für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

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Rentables London Stock Exchange (LSE)-Investment? 22.06.2026 10:04:20

FTSE 100-Wert London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel wäre eine Investition in London Stock Exchange (LSE) von vor 3 Jahren heute wert

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in London Stock Exchange (LSE)-Aktien verdienen können.

London Stock Exchange (LSE)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das London Stock Exchange (LSE)-Papier an diesem Tag bei 84,46 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die London Stock Exchange (LSE)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 118,399 London Stock Exchange (LSE)-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 016,58 GBP, da sich der Wert eines London Stock Exchange (LSE)-Papiers am 19.06.2026 auf 84,60 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 0,17 Prozent.

Insgesamt war London Stock Exchange (LSE) zuletzt 41,20 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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