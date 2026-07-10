FTSE 100-Wert LondonMetric Property-Aktie: Das beträgt die LondonMetric Property-Dividendenausschüttung

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel LondonMetric Property am 09.07.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,12 GBP zu zahlen. Wie die Dividendenhistorie offenbart, hat sich die Dividende damit im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Somit vergütet LondonMetric Property die Aktionäre insgesamt mit 245,30 Mio. GBP. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vergleich zu Vorjahr um 35,23 Prozent zugenommen.

LondonMetric Property-Auszahlungsrendite

Der LondonMetric Property-Anteilsschein verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem London-Handel bei 1,88 GBP in den Feierabend. Am heutigen Freitag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf die LondonMetric Property-Aktie. Der Ex-Dividende-Handel kann optisch negative Auswirkungen auf den Aktienkurs haben. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Anleger vorgenommen. Das LondonMetric Property-Papier verzeichnet für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 6,86 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 6,54 Prozent.

LondonMetric Property-Aktienkurs und reale Rendite im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren ist der LondonMetric Property-Kurs via London 13,75 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 1 129,44 Prozent besser entwickelt als der LondonMetric Property-Kurs.

Dividendenschätzung von LondonMetric Property

Für 2029 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 0,14 GBP aus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 6,99 Prozent hinzugewinnen.

LondonMetric Property-Grunddaten

Die Börsenbewertung des FTSE 100-Unternehmens LondonMetric Property beläuft sich aktuell auf 4,330 Mrd. GBP. Dividenden-Aktie LondonMetric Property weist aktuell ein KGV von 13,93 auf. Der Umsatz von LondonMetric Property belief sich in 2026 auf 464,600 Mio. GBP. Das EPS summierte sich derweil auf 0,13 GBP.

Redaktion finanzen.at