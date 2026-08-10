LondonMetric Property Aktie
WKN DE: A1C37D / ISIN: GB00B4WFW713
|LondonMetric Property-Investition
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10.08.2026 10:03:54
FTSE 100-Wert LondonMetric Property-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LondonMetric Property von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 10.08.2023 wurde das LondonMetric Property-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das LondonMetric Property-Papier bei 1,86 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das LondonMetric Property-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 53,677 LondonMetric Property-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.08.2026 auf 1,95 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 104,67 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 4,67 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von LondonMetric Property bezifferte sich zuletzt auf 4,57 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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