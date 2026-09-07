LondonMetric Property Aktie
WKN DE: A1C37D / ISIN: GB00B4WFW713
|Langfristige Anlage
|
07.09.2026 10:04:00
FTSE 100-Wert LondonMetric Property-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LondonMetric Property von vor 3 Jahren verdient
Am 07.09.2023 wurde die LondonMetric Property-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die LondonMetric Property-Anteile bei 1,73 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die LondonMetric Property-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 578,035 LondonMetric Property-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 04.09.2026 1 066,47 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1,85 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 6,65 Prozent zugenommen.
LondonMetric Property war somit zuletzt am Markt 4,32 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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