FTSE 100-Wert LondonMetric Property-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LondonMetric Property von vor 5 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die LondonMetric Property-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die LondonMetric Property-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das LondonMetric Property-Papier an diesem Tag 2,39 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das LondonMetric Property-Papier investiert hätte, hätte er nun 4 179,990 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der LondonMetric Property-Aktie auf 1,83 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 645,20 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 23,55 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für LondonMetric Property eine Börsenbewertung in Höhe von 4,27 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at