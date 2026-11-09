FTSE 100-Wert LondonMetric Property-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LondonMetric Property von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in LondonMetric Property-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der LondonMetric Property-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 2,71 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 369,490 LondonMetric Property-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 06.11.2026 694,27 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1,88 GBP belief. Das entspricht einer Abnahme von 30,57 Prozent.

Alle LondonMetric Property-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,58 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at