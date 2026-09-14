LondonMetric Property Aktie
WKN DE: A1C37D / ISIN: GB00B4WFW713
|Frühes Investment
|
14.09.2026 10:03:41
FTSE 100-Wert LondonMetric Property-Aktie: So viel Verlust hätte ein LondonMetric Property-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der LondonMetric Property-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die LondonMetric Property-Aktie bei 2,53 GBP. Bei einem LondonMetric Property-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3 957,700 LondonMetric Property-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 044,71 GBP, da sich der Wert einer LondonMetric Property-Aktie am 11.09.2026 auf 1,78 GBP belief. Das kommt einer Abnahme um 29,55 Prozent gleich.
LondonMetric Property wurde am Markt mit 4,16 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LondonMetric Property PLC
|
10:03
|FTSE 100-Wert LondonMetric Property-Aktie: So viel Verlust hätte ein LondonMetric Property-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: LondonMetric Property plc (EQS Group)
|
09.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: LondonMetric Property plc (EQS Group)
|
07.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: LondonMetric Property plc (EQS Group)
|
07.09.26
|FTSE 100-Wert LondonMetric Property-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LondonMetric Property von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
04.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: LondonMetric Property PLC (EQS Group)
|
03.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: LondonMetric Property plc (EQS Group)
|
02.09.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: LondonMetric Property plc (EQS Group)