LondonMetric Property Aktie

LondonMetric Property für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C37D / ISIN: GB00B4WFW713

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 14.09.2026 10:03:41

FTSE 100-Wert LondonMetric Property-Aktie: So viel Verlust hätte ein LondonMetric Property-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die LondonMetric Property-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der LondonMetric Property-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die LondonMetric Property-Aktie bei 2,53 GBP. Bei einem LondonMetric Property-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3 957,700 LondonMetric Property-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 044,71 GBP, da sich der Wert einer LondonMetric Property-Aktie am 11.09.2026 auf 1,78 GBP belief. Das kommt einer Abnahme um 29,55 Prozent gleich.

LondonMetric Property wurde am Markt mit 4,16 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu LondonMetric Property PLC

mehr Nachrichten