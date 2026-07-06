LondonMetric Property Aktie

LondonMetric Property für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C37D / ISIN: GB00B4WFW713

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Lukrativer LondonMetric Property-Einstieg? 06.07.2026 10:03:54

FTSE 100-Wert LondonMetric Property-Aktie: So viel Verlust hätte ein LondonMetric Property-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen LondonMetric Property-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der LondonMetric Property-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des LondonMetric Property-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 1,98 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 505,817 LondonMetric Property-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.07.2026 gerechnet (1,89 GBP), wäre das Investment nun 956,50 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,35 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von LondonMetric Property belief sich jüngst auf 4,41 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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