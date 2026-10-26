LondonMetric Property Aktie

LondonMetric Property für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C37D / ISIN: GB00B4WFW713

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Performance unter der Lupe 26.10.2026 10:04:08

FTSE 100-Wert LondonMetric Property-Aktie: So viel Verlust hätte eine LondonMetric Property-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in LondonMetric Property-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit LondonMetric Property-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die LondonMetric Property-Aktie 1,97 GBP wert. Bei einem LondonMetric Property-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5 078,720 LondonMetric Property-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.10.2026 9 156,93 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 1,80 GBP belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 8,43 Prozent verringert.

LondonMetric Property erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,40 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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